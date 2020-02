Criatura misteriosa aparece em Apex, e fãs se perguntam se seria prévia de Loba

A quarta temporada de Apex Legends tem um novo mistério. Depois da construção sinistra de Revenant, um jogador viu uma criatura lupina misteriosa uivando pelos Confins do Mundo, e ninguém tem uma resposta definitiva do que pode ser. O vídeo foi compartilhado em uma publicação no Reddit, agora removida, mas usuários do Twitter conseguiram salvar o material.

I swear to god I saw a dog running around in APEX. I did the best slowmo job I could do. Please someone confirm this. When we went to investigate there was no one up top other than a solo Bangalore hiding. r/apexlegends: The developer supported, community-run subreddit dedicated to Apex Legends made by Respawn Entertainment.

O vídeo mostra um esquadrão passando pela Ceifadeira Planetária nos Confins do Mundo quando a pequena criatura misteriosa aparece no canto superior direito da tela, correndo por uma passarela. Tem a aparência suspeita de um lobo, e os jogadores especularam que pode ser uma prévia da nova personagem, Loba.

Rapidamente, surgiram teorias do que poderia ser. Alguns defenderam com unhas e dentes que é um lobo e, portanto, uma prévia de Loba, enquanto outros foram mais céticos. Há várias possibilidades, incluindo uma capa de Wraith, um dos corvos de Bloodhound e um Bangalore invisível, mas o mistério continua pairando no ar.

Por que pode ser relacionado a Loba

Loba seria uma das próximas personagens de Apex. O próprio nome Loba, em português, pode indicar uma temática recorrente da personagem. É provável que ela tenha aparecido no trailer de Revenant como a filha órfã de Marcos Andrade, que foi morto pela lenda na animação, e recebido um ornamento de cabeça de lobo como presente do pai.

Fortalecendo a teoria, os jogadores também disseram ter ouvido uivos e rugidos em algumas áreas dos Confins do Mundo. Um jogador em particular comentou no Reddit que ouvia uivos o tempo inteiro no Pátio de Trens. É possível, mas não provável, que seja uma construção complexa da personagem.

Por que pode não ser

Apesar do entusiasmo da comunidade pela ideia, há diversas teorias alternativas que podem explicar por que seria outra coisa.

Poderia ser só uma Wraith tentando fugir. A lenda tem animações únicas de corrida que fazem sua capa formar ondas ao vento, e pode ser confuso para outros jogadores à distância.

Pode ser uma Bangalore invisível. Um erro recente faz com que o modelo da personagem fique invisível a certas distâncias com o visual Apex Overdrive. Quando o erro é ativado, as únicas partes visíveis da personagem são a cabeça e as armas, e a figura misteriosa pode ser apenas uma Bangalore com uma R-99 equipada. A hipótese é reforçada pelo próprio autor da publicação, que disse que “quando fomos investigar, não havia ninguém lá além de uma Bangalore sozinha em seu esconderijo”.

O minerador de dados That1MiningGuy disse que não deve ser uma prévia de nada. Segundo ele, prévias aparecem mais de uma vez e, como ninguém mais relatou nada, parece ter sido um incidente isolado, como um erro.

“Se fosse uma prévia ou um easter egg, teríamos visto mais vídeos a essa altura, porque a Respawn não faz com que apareçam em um só jogo. O código do servidor não funciona assim”, comentou no Twitter. Ele também tentou (sem sucesso) replicar o fenômeno.

Parece não haver uma solução definitiva para o enigma, e a Respawn não se pronunciou oficialmente sobre isso. Por enquanto, fica o mistério.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.