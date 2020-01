Conheça Forge, personagem da temporada 4 de Apex Legends

Começaram a sair informações da temporada 4 de Apex Legends. A Respawn Entertainment anunciou em uma stream que o lutador Forge é o novo personagem do jogo.

O roteirista Tom Casiello definiu a lenda como um “lutador” e “o exato oposto de Crypto”. No universo de Apex, ele é um antigo campeão de MMA que queria conquistar os ApexGames pelo desafio. Ele também é a primeira lenda a ser patrocinada por uma corporação, e suas empreitadas serão bancadas pela Hammond Robotics, empresa da franquia irmã de Apex, Titanfall. A empresa também pode estar por trás de algumas das mudanças de mapa que acontecerão nos Confins do Mundo com a chegada da temporada 4.

A stream manteve o segredo de algumas habilidades de Forge, mas o famoso minerador de dados That1MiningGuy compilou as informações que encontrou nos arquivos de jogo em um vídeo.

Segundo ele, Forge está definido como um Lutador Aprimorado e terá habilidades de combate próximo. As informações apontam que o personagem terá “um agarrão que puxa os inimigos para perto e pode ser usado para lançá-los no ar”. Forge pode começar combos enquanto está no ar e se jogar no chão para causar dano a quem estiver embaixo. As informações também dão a entender que ele terá habilidades de sobrevivência ativadas por ataques próximos, como regeneração de vida e uma nova mecânica chamada em inglês de “overshield” (algo como “sobrescudo”). Não se sabe ao certo se são essas as habilidades que estarão na versão final da lenda.

Forge era um nome que sempre aparecia nas minerações de dados, mas o foco da Respawn em Revenant deu a entender que seria ele a próxima lenda lançada.

Poderemos conhecer Forge na temporada 4, de lançamento marcado para 4 de fevereiro.

Esta história está sendo ampliada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 23 de janeiro.