Como resolver o erro 100 de Apex Legends

Se o erro de código 100 aparece quando você abre Apex Legends no PlayStation 4, pode ser que haja um problema.

Há várias possíveis causas, mas a mais provável é que haja um erro no servidor. A primeira coisa que você precisa fazer é ter certeza de que eles estão funcionando corretamente, ou pode estar perdendo tempo. Você pode conferir o status do servidor na conta de Apex no Twitter para confirmar. Se não houver nada de errado com o servidor, o problema pode ser na sua conexão.

Se for esse o caso, você pode usar a solução de problemas da sua conexão de internet. Talvez o problema seja relacionado ao roteador ou Wi-Fi e você não consiga se conectar por algum erro no seu hardware ou provedor de internet. Uma solução fácil para isso é retirar seu roteador da tomada por 10 segundos, depois ligá-lo novamente e reiniciar o jogo. Se isso não funcionar, talvez seja preciso entrar em contato com seu provedor de internet para mais informações.

Caso o erro persista, você pode tentar conectar sua conta da PSN a sua conta da EA. Alguns usuários comentaram que isso resolvia, mas não é garantido. Para conectar as contas, você precisa fazer login na conta da EA e clicar na opção para fazer login com a PSN. Ao fazer isso, deve estar tudo certo.

Se isso não funcionar, você pode tentar mudar seu DNS (“Domain Name Server”, ou Servidor de Nome de Domínio). Para fazer isso, acesse as configurações do seu PlayStation 4, abra a seção Rede (“Network”) e selecione a opção de configurar conexão de internet (“Set up Internet Connection”). Escolha o cabo LAN ou Wi-Fi, dependendo do que estiver usando, e selecione as opções personalizadas (“Custom”). Depois, pressione Automático (“Automatic”), Não Especificar (“Do Not Specify”) e Manual para Configurações de DNS (“Manual for DNS Settings”). Por último, digite o DNS do Google: no Primário, digite 8.8.8.8, e no Secundário, digite 8.8.4.4. Ao fazer isso, clique para continuar e suas configurações de DNS devem ser ativadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 22 de abril de 2019.