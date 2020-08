Como jogar de Rampart em Apex Legends

Rampart é a última lenda jogável a se juntar à lista de personagens de Apex Legends. Como seu nome indica, Rampart é uma personagem tanque defensiva. Mais especificamente, ela é uma construtora defensiva que desempenha um papel de controle de área semelhante a Wattson.

Os jogadores de Rampart podem maximizar seu impacto no campo de batalha implantando e gerenciando uma série de barreiras defensivas. Seu design de personagem recompensa o uso de armas pesadas e fortificações bem construídas para dar aos jogadores uma vantagem nas lutas.

Aqui está tudo o que você precisa saber para começar a fortificar o campo de batalha com Rampart.

Carregador Modificado

Embora Rampart possa obviamente usar qualquer arma que quiser, ela tem uma proficiência particular com armas pesadas como metralhadoras leves e miniguns. Isso ocorre porque a habilidade passiva, Carregador Modificado, aumenta a capacidade do carregador concede recargas mais rápidas ao usar metralhadoras leves e miniguns em 15%. Isso a torna a opção perfeita para jogadores que preferem usar armas mais pesadas, já que ela é francamente melhor do que qualquer outro personagem quando se trata de usar metralhadoras.

Armas pesadas no Apex tendem a não ter precisão, então lembre-se de que o uso principal dessas armas é o fogo supressor. Os jogadores podem manter os inimigos presos ou trancados em uma sala a distâncias médias e longas usando uma metralhadora leve, já que Rampart não precisa recarregar com tanta frequência. Esta estratégia torna-se ainda mais eficaz se você disparar essas armas pesadas através da Cobertura Amplificada.

Cobertura Amplificada

A característica mais importante do kit de Rampart é sua habilidade tática, Cobertura Amplificada. Essa habilidade permite que Rampart crie uma barreira baixa que fornece cobertura total quando agachada. As paredes levam cerca de quatro segundos para serem concluídas. Após a conclusão, as paredes implantam um campo de força que bloqueia o fogo inimigo e amplifica o fogo amigo. O campo de força leva um segundo para aparecer após a construção da barreira e só pode sofrer uma quantidade limitada de dano antes de quebrar. Mas enquanto ativo, o campo de amplificação oferece uma grande vantagem para sua equipe em tiroteios. Rampart pode implantar até cinco dessas barreiras por vez e as barreiras podem ser levantadas e movidas à vontade.

As paredes de Rampart podem mudar o jogo quando usadas corretamente. Elas podem fornecer cobertura enquanto você está revivendo um colega de equipe, cruzando uma área aberta ou mantendo uma posição exposta. Como ela pode implantar várias paredes ao mesmo tempo, Rampart é capaz até de fornecer cobertura de vários ângulos.

Existem alguns usos criativos para as paredes também. Você pode disparar através do campo de amplificação para matar instantaneamente seus inimigos. Você pode usar as paredes como uma distração durante uma luta, pois elas forçam os inimigos a escolher entre destruir sua cobertura enquanto ela está sendo construída ou atirar em você. Você pode até usar as paredes para flanquear agressivamente atrás de seus inimigos e implantar a cobertura em sua linha de trás. Apenas tenha em mente que as paredes podem ser facilmente destruídas durante a construção, então não confie muito em uma barreira até que esteja totalmente concluída.

As barreiras podem bloquear a abertura de portas, assim como as armadilhas de gás do Caustic. Isso torna Rampart uma ótima opção para lutas no final do jogo, onde sua equipe está tentando se entrincheirar dentro de um edifício. Se sua equipe está procurando um quarto seguro, Rampart tem paredes mais do que suficientes para trancar todas as portas e fornecer cobertura extra em um canto. Se seu esquadrão quiser avançar agressivamente em outro time, Rampart pode usar suas barreiras para prender suas rotas de fuga, impedindo-os de sair e oferecendo espaço para seu time atacar a sala. Claro, os inimigos ainda podem derrubar suas barreiras. Mas se o fizerem, eles encontrarão o campo de amplificação e provavelmente a última habilidade de Rampart, Sheila, a Minigun.

Sheila, a Minigun

A Suprema de Rampart é uma Minigun chamada Sheila. Sheila é capaz de disparar 150 tiros antes de recarregar. Mas quando ela tiver que recarregar, vai demorar um pouco. Embora qualquer pessoa possa usar Sheila depois que ela for posicionada, Rampart tem uma vantagem particular ao usar a arma por causa de sua habilidade passiva Carregador Modificado, que aumenta a capacidade do carregador de Sheila e a velocidade de recarga. Se precisar mover Sheila, você pode pegá-la para receber parte de sua carga da Suprema de volta.

Embora Sheila seja útil em algumas situações, não é uma coisa definitiva que você vai usar com muita frequência. Já que os jogadores não podem se mover enquanto usam a torre montada, eles acabam sendo vulneráveis ​​a snipers e outras ameaças de longo alcance. Além disso, a arma começa imprecisa e se torna mais precisa quanto mais tempo você dispara. Isso a torna útil para fornecer pressão supressiva sustentada em lutas de equipes de longo alcance, mas o tempo de resposta lento pode levar a problemas em lutas de curta distância.

Uma característica interessante de Sheila é que ela pode atirar instantaneamente através de portas. Freqüentemente, quando os jogadores procuram se curar em Apex, eles passam por uma porta e ficam do outro lado, impedindo os jogadores de atirar neles facilmente pela porta. Essa tática de cura não funcionará contra a minigun de Rampart, que pode simplesmente varar aquelas portas e matar qualquer inimigo que esteja se curando atrás dela.

Rampart é um ótimo complemento para as lendas do Apex. Ela oferece muita utilidade defensiva na forma de suas barreiras e sua Suprema. Um bom jogador de Rampart pode ter um grande impacto no jogo, especialmente no final do jogo, pois a cobertura se torna mais difícil de conseguir.

Artigo publicado originalmente em inglês por Aaron Alford no Dot Esports no dia 20 de agosto.