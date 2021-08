Como consertar o erro do Apex Legends ‘travado na atualização de arquivos’

A Respawn Entertainment é um dos desenvolvedores mais confiáveis ​​quando se trata de atualizações.

As atualizações de Apex Legends são geralmente rápidas, suaves e indolores. Mas, é claro, eles têm suas falhas.

Um problema se resume ao próprio instalador da atualização. Depois de instalar uma nova atualização do Apex Legends, alguns jogadores ficam presos no inicializador da Origin e não conseguem carregar o jogo.

Esperar não ajuda em nada. Para corrigir o erro, pause o download, feche o inicializador da Origin por meio do gerenciador de tarefas, se necessário, e execute o Origin novamente como administrador. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse no aplicativo.

Este truque deve iniciar o download e executar o jogo normalmente. Em alguns casos, mas não em todos, a Origin precisa de permissão para instalar uma atualização. As razões para isso são atualmente desconhecidas.

Se isso não resolver o problema e você ainda estiver travado, tente cancelar a atualização, acessando as configurações do aplicativo no menu superior e desligando as atualizações automáticas do jogo. Novamente, saia da Origin, mas desta vez clique com o botão direito do mouse em Apex Legends em sua biblioteca de jogos e selecione reparar.

Isso levará algum tempo, mas deve atualizar o jogo conforme planejado originalmente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 05 de agosto.