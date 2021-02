Como conseguir Fragmentos de Herança no Evento de Aniversário de Apex Legends

Os conjuntos de Herança são os itens mais raros de Apex Legends e o Evento de Aniversário do battle royale deu um jeito de trazer uma oportunidade única de conseguir esses itens.

Uma herança é garantida após 500 caixas de espólios, o que faz delas incrivelmente raras. O Evento de Coleção de Aniversário é uma forma de conseguir os Fragmentos de Herança e dois Pacotes Apex gratuitos só por completar a lista de recompensas.

Normalmente, se ganha Heranças específicas ao comprar todos os itens de uma coleção. Desta vez, no entanto, as coisas estão um pouco diferentes, apesar de o método ainda ser o mesmo.

Como conseguir Fragmentos de Herança no Evento de Coleção de Aniversário

Para conseguir os famosos 150 Fragmentos de Herança durante o evento, é preciso que você compre toda a coleção de 24 cosméticos. Dá trabalho, mas é melhor que pagar pelos 500 Pacotes Apex.

Mas, para a sorte dos jogadores, a Respawn adicionou um desconto especial à criação dos itens de coleção. Eles custarão 50% de Metais de Criação a menos se você decidir criá-los em vez de comprá-los com Moedas Apex. Isso abre uma série de possibilidades para conseguir o conjunto de sua preferência — ou, pelo menos, conseguir seus itens cosméticos favoritos.

Além da promoção, você ainda pode conseguir dois pacotes de evento gratuitos (e 10 dos comuns) na Lista de Recompensas do evento, desde que consiga pontos suficientes nas próximas duas semanas.

A criação é a chave

Para conseguir os Fragmentos de Herança no Evento de Aniversário, é preciso adquirir 12 visuais Épicos e 12 visuais Lendários. Uma regra geral é que a melhor forma de completar a coleção é criar o máximo possível das Épicas antes de abrir os pacotes. Assim, elas saem da equação e suas possibilidades são melhores, já que os pacotes de evento não produzem cópias de itens que você já tem.

O Evento de Aniversário segue essa regra, mas com uma ajudinha a mais para conseguir toda a coleção: um desconto de 50% para criar os itens. Itens Épicos do Evento de Aniversário custam 400 metais cada um, enquanto os Lendários custam o triplo disso. Se você estiver querendo completar a coleção e não conseguir certos itens específicos, é melhor se livrar dos Épicos antes de abrir pacotes, para garantir que as caixas só tenham itens Lendários.

Depois que tiver cuidado dos Épicos, é uma questão de comprar pacotes para completar o resto dos itens e conseguir os Fragmentos de Herança. Evidentemente, esse número pode variar dependendo de quantos Metais de Criação você tiver.

São ótimos princípios para começar e saber o que fazer para conseguir uma Herança ao longo de um evento, mas explicamos melhor as contas abaixo.

Tá, mas e os números?

A criação é essencial para o seu equipamento, mas nem todo mundo tem milhares de recursos guardados. Fizemos as contas para estimar quanto custaria em alguns casos diferentes.

Com metais suficientes, você pode ter vários itens cosméticos Épicos em mãos para tirá-los de vez da equação da caixa de espólios. Já que criar itens Épicos custa 400 Metais de Criação cada um (graças ao desconto), você pode conseguir metade da coleção por 4.800 metais sem precisar abrir a carteira.

Daí em diante, é uma questão de conseguir 12 Pacotes Apex ou trajes. O pacote de 5.000 moedas oferece, essencialmente, oito cosméticos pelo preço de sete, já que vem com um visual de Lifeline e sete Pacotes Apex. O evento concede dois Pacotes Apex gratuitos, o que leva esse total a 10. A partir daí, você pode comprar dois Pacotes Apex individuais por 700 moedas cada. Somando com as 5.000, temos 6.400 moedas.



Se você não tiver certeza de que vai conseguir os pacotes gratuitos do evento, pode considerar o pacote de 2.500 moedas. Comprar os dois custa 7.500 moedas Apex e garante 12 itens cosméticos logo de cara. Seguir por esse caminho não exige os dois pacotes do evento, mas, se acabar conseguindo esses pacotes no evento, você receberá o reembolso em moedas Apex e sairá do evento com 500 moedas a mais que no outro método.

Evidentemente, conseguir os Fragmentos de Herança vai ficando mais caro se você não tiver muitos Metais de Criação. Para a sorte dos jogadores, Apex está dando 10 Pacotes Apex gratuitos ao longo do evento e eles podem conter suprimentos adicionais de metais para ajudar a criar os itens cosméticos.

Se você tiver aproximadamente 2.400 Metais de Criação, poderá conseguir metade dos visuais Épicos da coleção. Isso significa que ainda será necessário conseguir mais 16 pacotes do evento. Comprar os dois pacotes (7.500 moedas) já cuida de 12 deles. Contando os dois pacotes gratuitos do evento, você pode adquirir duas caixas de espólio individuais por mais 1.400 moedas — somando tudo, 8.900 moedas.

Se não tiver nenhum Material de Criação guardado, você precisará gastar muito mais moedas Apex para conseguir seus preciosos Fragmentos de Herança. Com 24 cosméticos na coleção, seria preciso comprar os dois pacotes (7.500 moedas), mais 10 Pacotes Apex (7.000) e os dois pacotes de evento gratuitos, somando 14.500 moedas Apex.

É óbvio que os números desta análise variam, dependendo de quantos itens Épicos estão nos possíveis espólios — e, consequentemente, de quantos Materiais de Criação você poderá gastar. É imprescindível ficar de olho nos pacotes de melhor valor para a sua situação, mas se concentrar na criação do máximo possível de Épicas, se quiser os Fragmentos de Herança.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 09 de fevereiro.