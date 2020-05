Com Loba e ótima experiência PvE, temporada 5 de Apex Legends é um sucesso

Sorte Grande, nova temporada de Apex Legends, aparentemente é a mais popular do battle royale até agora, e não é uma questão de sorte.

A quinta temporada tem o “maior nível de engajamento nas partidas até o momento”, a “maior retenção diária” de todas as temporadas de Apex e o “maior número de novos jogadores” no lançamento desde a primeira temporada. As informações são de Jason McCord, diretor de design da Respawn, em entrevista ao Dot Esports.

É fácil atribuir o feito ao conteúdo novo e ao fato de os jogadores estarem em casa devido à pandemia de coronavírus. Mas Loba, junto com um modo PvE meticulosamente planejado, deve manter os jogadores interessados por alguns meses.

Uma nova Lenda revigora o PvP

Captura de tela via Respawn Entertainment

Loba se popularizou rapidamente, capaz de seduzir para ter o que quer e de usar sua mira precisa para garantir a vitória. Se o salto agulha na garganta dos inimigos já não fosse suficiente para impressionar a comunidade de Apex, suas habilidades certamente foram.

A Ladra da Alta Sociedade pode se teletransportar para um ponto onde tenha maior vantagem, ou fugir de tiroteios usando seu bracelete de transpulsão. O Melhor Amigo da Ladra lhe garante muita mobilidade e faz dela uma opção melhor que muitos colegas das Terras Ermas. Com Pathfinder enfraquecido na temporada 5, Loba pode ser uma opção melhor para os jogadores cujo estilo depende de reposicionamento durante as lutas.

E houve várias vezes em que a Butique do Mercado Negro de Loba, que pode pegar itens raros bem debaixo do nariz do inimigo. Pode ser uma alternativa lucrativa à Cápsula de Suprimentos de Lifeline, já que você e seu time podem escolher os itens que querem.

Do ponto de vista competitivo, Loba tem a mobilidade e as ferramentas de reposicionamento necessárias para se dar bem. E ela pode conseguir itens de qualidade a uma distância segura. Loba encontra uma boa mistura de um estilo de jogo agressivo e um defensivo, além de trazer utilidade ao esquadrão.

Para os iniciantes, a opção de jogar com Loba é um ponto positivo: suas habilidades permitem erros, mas ela é forte. E, para os mais competitivos, a ladra tem potencial para boas jogadas e para cobrir os flancos, ajudando você a conseguir suas vitórias em Apex.

Jogar de Loba é simplesmente divertido. E o entretenimento que ela oferece é suficiente para atrair novos jogadores e manter os veteranos de Apex.

PvE e história, manda mais

Imagem via Respawn Entertainment

Ao longo de cinco temporadas, a Respawn aumentou estrategicamente a história de Apex. E atingiu seu ápice em Sorte Grande.

A maior parte dos jogadores de Apex deve curtir a natureza competitiva dele, inerente ao gênero battle royale. Entre em uma partida, atire nos inimigos, seja o último vivo.

Mas a quinta temporada introduziu elementos PvE e elementos de RPG com os quais muitos jogadores cresceram. Apex apela de leve para a nostalgia da comunidade, trazendo apenas o suficiente da história para satisfazer todos os jogadores, novos e antigos.

Começa com uma caça ao tesouro. Você vasculha as Terras Ermas atrás de caixas de suprimentos, na esperança de conseguir um Tesouro que leve a uma pista do plano de Loba e do Fantasma Despedaçado. Com tesouros suficientes, você participa de uma caçada, elimina muitos Prowlers e lê diálogos intensos, bem-escritos e divertidos entre as lendas.

A Respawn criou, essencialmente, um minijogo para que os jogadores se familiarizassem com as lendas, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência PvE casual. Você não precisa se preocupar em impressionar seus aliados, dar tiros perfeitos ou ser o último vivo. É só ir com calma, atirar em algumas criaturas e acompanhar o desenrolar de uma história cativante.

Imagem via Respawn Entertainement

Os jogadores que precisarem de uma folga de títulos mais competitivos podem, por exemplo, recorrer a Animal Crossing, plantar nabos e encontrar aranhas. Mas Apex também traz a opção de se distanciar do ambiente estressante do PvP, com um cenário PvE relativamente mais tranquilo.

Para garantir que os jogadores não abandonem, porém, a Respawn foi inteligente: as caçadas são liberadas como episódios. Se todas as caçadas fossem liberadas no lançamento da temporada 5, os fãs mais ávidos teriam completado todas no mesmo instante e enchido o subreddit de Apex de revelações e spoilers. Dessa forma, como se fosse sua série de TV favorita, você precisa esperar pacientemente pelo próximo capítulo. E vale a pena.

Também não ajuda que os capítulos mexam com as suas emoções. Quanto mais você conhece as lendas, mais dói quando uma delas é eliminada (mas sem spoilers). E o pouco que vamos conhecendo das vidas das lendas já inspira os artistas da comunidade e algumas teorias.

Isso é algo que os battle royales mais tradicionais, como PlayerUnknown’s Battlegrounds e Fortnite, não fazem. Apesar de ser divertido ser um mascote de pizzaria com cabeça de tomate, não é como se você estivesse por dentro da vida dele. O foco desses títulos é na jogabilidade e nos itens cosméticos. Mas Apex faz com que os jogadores se importem com as lendas antes de precisar metralhá-las sem dó.

Mas nem tudo são flores

Imagem via Respawn Entertainment

Apesar de a quinta temporada de Apex ser impressionante e estar fazendo grande sucesso, ainda há uma quantidade considerável de reclamações da comunidade. Algumas são as de sempre, em relação ao baixo número de jogadores ou a formação de partidas por habilidade, mas alguns problemas mais urgentes começaram a vir à tona no lançamento da temporada.

Sorte Grande começou com problemas no servidor e no registro de acertos. Os desenvolvedores lançaram uma temporada bem ambiciosa enquanto trabalham de casa, devido à pandemia do coronavírus, e houve alguns tropeços mas isso acabou se resolvendo.

Mas os jogadores que se aliam a esquadrões inimigos estão mais presentes que nunca, e ameaçam a integridade da formação de partidas do battle royale. Jogadores dos níveis mais altos de Apex estariam se aliando a esquadrões inimigos, enquanto outro jogador teria revivido os aliados na frente de um time inimigo de propósito só para que eles pudessem abatê-los novamente.

A Respawn está certamente de olho no problema, mas não se sabe ao certo o que será feito para resolver a situação.

Sorte Grande traz a jogadores de todos os níveis de Apex uma experiência divertida, seja ela casual ou competitiva. Alguns discordam e fazem críticas válidas a Apex, mas a maioria de nós está esperando ansiosamente pela terceira caçada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 29 de maio.