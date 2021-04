Ash e Arena estão esperando no último teaser do Apex Legends

O novo teaser do Campo de Tiro de Apex Legends levou os jogadores a uma misteriosa Arena hoje, cortesia de Ash. A ativação do teaser transportou os jogadores para uma nova área do mapa, onde encontraram um holograma do simulacro.

O teaser Clearing the Firing Range envia um dropship para a plataforma de pouso no Campo de Tiro, que leva o jogador a outra parte do Desfiladeiro do Rei. Um elevador leva o jogador a uma arena enquanto tiros soam ao fundo. Assim que o transporte chega ao topo, uma grande versão do holo-sprays com senha aparece brevemente e dá lugar a uma projeção de Ash.

"Você acha que tem o que é preciso para me impressionar, lenda?" Ash diz. “Vou descobrir logo. A Arena o aguarda.”

Após o desafio de Ash, o jogo levará os jogadores de volta ao lobby principal e os presenteará com o emblema do banner “Impress Me”, que representa o simulacro e mostra o mesmo símbolo dos holo-sprays.

A Arena pode significar uma série de coisas para Apex. A Respawn repetidamente abraçou a narrativa de evoluir o jogo “além do battle royal” e um modo de arena poderia ser um movimento que traria seu ambiente multijogador mais perto de Titanfall. Mais importante, a adição hipotética de um modo de arena também cooptaria jogadores que não gostam do gênero Battle Royale.

No universo, entretanto, a Arena também pode ter vários significados. O vídeo mostrou uma construção que lembrava o Thunderdome, que foi desativado durante a Guerra Civil Outlands. Por enquanto, não está claro o que Arena significa ou como ela se encaixará na história, mas os jogadores não terão que esperar muito para descobrir.

Legado, a próxima etapa do jogo, estreia no dia 4 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 20 de abril.