As melhores mudanças feitas no Apex em 2021

A Respawn Entertainment fez grandes mudanças no Apex Legends este ano.

O modo Arenas, um jogo de tiro baseado em rodadas, foi lançado em abril. O modo Battle Royale recebeu grandes atualizações de mapa para Desfiladeiro do Rei e Confins do Mundo, e um novo mapa, Zona de Tormenta, foi lançado em novembro. Este ano também viu a introdução de novas armas e quatro novas lendas.

Mas essas foram apenas as maiores mudanças. Houve dezenas de correções de erros menores e soluções para problemas de qualidade de vida que os jogadores estavam enfrentando desde o lançamento.

Aqui estão as melhores alterações feitas no Apex este ano.

O rastreio de danos

A capacidade de rastrear danos no jogo, que era um recurso “altamente solicitado”, não foi a maior atualização do ano. Mas a mudança foi muito significativa.

Anteriormente, os jogadores estavam completamente no escuro quando se tratava de quanto dano eles estavam causando no jogo. Embora a Respawn tenha sugerido que o rastreador de danos seria útil para tentar obter emblemas de danos ou para completar desafios diários, ele se tornou muito mais importante para o jogo. Acontece que ver quanto dano você causou é bom por vários motivos. Ele pode ser usado para determinar o quão eficaz você é com uma arma específica, por exemplo, ou se você está carregando ou sendo carregado por seu esquadrão. De forma menos concreta, é agradável de se olhar, estimulando a mesma parte do cérebro que se acende quando você vê o número de danos ricocheteando nos escudos inimigos.

Rampage

Imagem via Respawn Entertainment

Esta grande metralhadora que usa munição pesada lembra um pouco o Spitfire, uma arma tão forte que foi colocada na Cápsula de Suprimentos. Talvez não seja tão forte quanto o Spitfire estava em seu apogeu, mas é em parte por isso que foi uma adição tão boa ao jogo. Deixando de lado o som extremamente satisfatório de Rampage (razão suficiente para usar a arma), ela se encaixou perfeitamente no meta da arma no lançamento. De perto, ele perde para SMTs de disparo rápido como o R-99. Em distâncias mais longas, todos os fuzis de atirador superam o Rampage. Ele brilha em alcance médio, onde fornece fogo sustentado preciso e punitivo.

E dificilmente é inútil em outras situações. O Rampage é uma ferramenta brilhante para todos os fins. No início da partida é extremamente mortal, com miras de ferro visualmente limpas. No fim do jogo, funciona bem com uma mira 3x ou 2x. Ele também tem um disparo alternativo genial; carregar uma granada termite no Rampage o transforma em uma versão aprimorada de si mesmo, cuspindo balas em uma taxa de disparo mais alta que também pode quebrar portas. Ao contrário do Repeater 30-30 desajustado e do conceito do Bocek Bow, o Rampage parecia pertencer imediatamente ao Apex.

Suprema da Valkyrie

Como Arenas, a introdução de Valkyrie ao meta de Apex tem seu lado ruim e seu lado bom. É verdade que a suprema de Valk costuma ser usada como uma muleta para escapar de situações que de outra forma seriam mortais. Mas o mesmo pode ser dito sobre o portal de Wraith ou até mesmo sobre a bolha do Gibraltar. Deixando de lado suas outras habilidades, a suprema de Valkyrie abordou um problema persistente no Apex: antes de Valkyrie, era quase sempre uma sentença de morte para equipes que tentavam entrar na zona segura se ela estivesse sendo guardada por oponentes competentes. O mesmo vale para alguns pontos de estrangulamento no mapa.

A suprema de Valkyrie permite que as equipes escapem com segurança dessas posições ruins. Alguns podem considerá-la roubada. Mas lutar dentro da zona muitas vezes parece injusto, prejudicado pela tela laranja, limitando a visão e drenando a saúde. É uma das partes menos divertidas do jogo. E não é como se a suprema de Valk fosse isenta de riscos. É fácil voar direto para um ninho de inimigos, e a suprema revela dramaticamente a posição de sua equipe para o resto do lobby. No geral, a vinda de Valk deu uma renovada no jogo.

Suporte de Salto Remasterizado

A oitava temporada apresentou um fortalecimento brilhante para Octane que o transformou de um personagem divertido com uma suprema marginalmente útil em uma potência versátil. Em fevereiro deste ano, o suporte de salto de Octane foi completamente reformulado. Anteriormente, a suprema de Octane não era muito boa, enviando lendas para o alto, onde se moviam lentamente e podiam receber tiros com relativa facilidade.

O retrabalho da oitava temporada transformou o suporte de salto em uma ferramenta de escape mais eficaz, dando aos jogadores a opção de usar o arco alto original. Mover-se para a nova versão do suporte agachado ou deslizando deu aos jogadores um arco horizontal longo e rápido que transformou o Octane em uma substituição de Wraith mais rápida, porém mais arriscada. Isso trouxe Octane de volta da beira da irrelevância e representou o fim de um meta dominante de usar portais de Wraith para rotacionar com segurança.

Modo Arenas

Imagem via Respawn Entertainment

O modo Arenas tem seus fãs e seus inimigos. Mas é difícil negar que Arenas preencheu um vazio muito necessário no mundo de Apex. Por mais de dois anos após o lançamento do jogo, o battle royale foi o único modo disponível para os jogadores. E embora o modo principal do jogo seja fantástico, ele tem problemas claros que Arenas resolve facilmente. Por exemplo: espólios é ótimo. Todo mundo adora. Mas uma fase de espólios prolongada pode ser entediante. Não há espólios tediosos em Arenas.

Da mesma forma, poucos jogadores adoram correr pela borda do mundo por minutos de cada vez, simplesmente procurando por inimigos para lutar. E essa é uma situação lamentavelmente comum, principalmente em jogos em que várias equipes saem cedo, deixando grandes áreas de território vazias. Com rodadas em um cronômetro curto e mapas menores que entram em colapso em apenas duas equipes, Arenas oferece rodadas de combate rápidas e confiáveis.

Arenas também é um ambiente controlado, tornando-o ideal para praticar habilidades, tiroteio ou estratégia de equipe. Se os jogadores quiserem melhorar com o Wingman, eles podem pegá-lo a cada rodada. As arenas podem servir de aquecimento para jogadores que procuram entrar nos lobbies de Battle Royale, oferecendo uma prática mais eficaz do que o campo de tiro. Finalmente, embora parte da diversão do modo Battle Royale seja derrubar duas equipes que estavam lutando entre si perto do fim do jogo e sair vitorioso, estar no lado oposto dessa interação é uma dolorosa realidade de um lobby com 20 equipes diferentes. Isso não acontece no modo Arenas. Em geral, Arenas oferece uma nova perspectiva sobre a jogabilidade central do Apex, e isso é algo pelo qual devemos ser gratos.

Kits iniciais

Imagem via Respawn Entertainment

Desde o lançamento do jogo, os jogadores do Apex entraram em suas partidas lamentavelmente despreparados. Era quase impossível lutar no início das partidas sem um pouco de sorte. Jogadores com sorte o suficiente para encontrar um bom escudo e uma arma podem dominar os oponentes, enfrentando jogadores com metade de seu HP e sem oportunidade de espólio.

A nona temporada nivelou o campo de jogo equipando cada jogador com um escudo EVO de nível um, um capacete, um escudo de derrubada e um par de células de escudo e seringas. A mudança teve um efeito enorme no caos do início do jogo, permitindo que jogadores habilidosos sobrevivessem em áreas repletas de inimigos e tornando menos provável que fossem enviados de volta ao lobby por um R-99 da sorte.