Apryze, streamer da Twitch, se torna o primeiro jogador de PC a atingir 100.000 mortes em Apex Legends

Um jogador de PC fez história no Apex Legends ontem.

O streamer da Twitch, Apryze, se tornou o primeiro jogador de PC a atingir 100.000 mortes no battle royale da Respawn, de acordo com Apex.tracker.gg. O streamer realizou a façanha durante sua transmissão da Twitch ontem e tem mais de 94.000 dessas mortes com o Wraith.

Apryze – Twitch 1 Kills PC (100k+) | #1 Wraith Kills | We got 100k boys <3 | !yt !dc

“Chat, a gente conseguiu, ****”, disse Apryze.

Para alcançar o marco, Apryze jogou mais de 15.000 jogos, vencendo 5.000 deles. O que é ainda mais impressionante é que com o seu personagem principal, Wraith, foi capaz de manter uma taxa de abate/morte de 9,08 durante sua jornada para ser o número 1 no PC. E o streamer é claramente um jogador de primeira linha, tendo alcançado o nível de Predador Apex nas ranqueadas da temporada um e dois.

O streamer tem uma vasta experiência em jogos de tiro em primeira pessoa, tendo jogado Counter-Strike, Call of Duty e Fortnite antes de passar para o título da Respawn.

Embora Apryze possa ter sido o primeiro jogador de PC a atingir 100.000 mortes, o jogador de Xbox One, Termk47, quebrou a marca de seis dígitos anteriormente e agora tem mais de 110.000 mortes.

Os fãs ansiosos para assistir a stream do Apryze podem acessar seu canal da Twitch, onde ele pode estar ao vivo agora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 06 de janeiro.