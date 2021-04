Apex removerá Discrição e ajustará o custo de Estimulante de Octane na atualização Legado

A atualização do Legado de Apex Legends eliminará a Discrição e ajustará o custo de Vida para usar o Estimulante de Octane, de acordo com o designer de jogos Daniel Klein. Esses ajustes são apenas duas das mudanças que ocorrerão no jogo em 4 de maio.

Klein abordou seu objetivo de se livrar da Discrição no passado e a Respawn fez experiências com isso removendo a passiva do Pathfinder na atualização da Teoria do Caos. Desta vez, no entanto, a atualização o eliminará inteiramente do Apex.

Lendas com Discrição causam cinco por cento de dano extra. Livrar-se da passiva é um bônus para Lifeline, Wraith e Wattson, os últimos três personagens que a possuem.

Octane também sofrerá mudanças quando a próxima atualização for lançada. O acrobata tem uma das maiores taxas de escolha do Apex, “uma em cada quatro escolhas no BR no momento é um Octane”, de acordo com Klein. Para mantê-lo na linha, a Respawn está “alterando um pouco com cuidado”, ajustando o custo de seu Estimulante.

“Estamos fazendo com que, quando você usa o Estimulante constantemente, você na verdade pague um preço significativo”, disse Klein. “A esperança é que, com o novo custo de Vida para Estimulantes, você preste atenção à sua Vida ou encontre Octanes aleatórios com pouca Vida no jogo.”

Klein entrou em detalhes sobre as duas mudanças, mas esses não são os únicos ajustes de balanceamento que chegam ao jogo. Os detalhes completos serão revelados quando as notas da atualização chegarem, provavelmente em 29 de abril, de acordo com Ryan Rigney, diretor de comunicação da Respawn.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de abril.