Apex Legends comemora aniversário de 2 anos com o Evento de Coleção de Aniversário, que começa em 9 de fevereiro

As comemorações do segundo aniversário de Apex Legends começam nesta terça-feira, com o Evento de Coleção de Aniversário.

Além de uma nova coleção, a festa traz um novo modo de jogo de Tomada, chamado Armada e Carregada. Neste novo modo, você entra na arena com seu equipamento já fechado (incluindo, é claro, uma Mozambique).

A Coleção de Aniversário terá ainda novas versões de itens cosméticos populares em tons de dourado e vermelho carmesim para todas as lendas, além de uma lista de recompensas cheia de espólios. Mas você só terá até 23 de fevereiro, antes do fim do evento, para conseguir essas recompensas.

Novo modo de jogo Tomada Armada e Carregada

Não é um evento de Apex se não tiver um modo por tempo limitado e a Respawn resolveu trazer de volta a Tomada Armada e Carregada desta vez. No novo modo, você entra na arena com equipamento branco completo, duas Seringas, duas Células de Escudo e uma Mozambique. Todos os acessórios e equipamentos que aparecerem nos espólios serão de raridade azul ou superior, exceto as miras.

Armada e Carregada substitui a lista de jogo normal, como foi a Tomada de Escalação de Entrega Aérea em Noite de Luta. Isso significa que, durante o evento, todas as partidas casuais seguirão as regras de Armada e Carregada. As ranqueadas, no entanto, continuam iguais.

Recompensas de aniversário

A Respawn está se sentindo generosa neste evento. Você poderá receber dez Pacotes Apex e dois Pacotes de Evento de graça entre 9 e 23 de fevereiro, além de um pacote adicional só por fazer login.

Imagem via Respawn Entertainment

A lista de recompensas do evento tem uma série de Pacotes Apex (sendo sete deles nos primeiros 2.000 pontos), além de insígnias de arma, um visual raro para a R-99 e um visual lendário para a Spitfire. Além disso, o site oficial menciona "desafios sazonais" com uma série de recompensas, mas não se sabe quanto tempo eles duram.

Completar 75 Desafios Diários tem como recompensa a insígnia "Descoberta Diária" da Nessie. A insígnia da Mozambique é desbloqueada através do desafio "Respeite os Mais Velhos": causar 102.816 de dano — uma referência à data de lançamento de Titanfall 2, 28 de outubro de 2016. Ficar vivo com oito lendas desbloqueia a insígnia da Smolfinder e causar 3.333 de dano com a Mozambique concede o amuleto de arma “Mozambique Aqui”.

Coleção de Aniversário

As celebrações trouxeram vários cosméticos de volta, mas com uma particularidade: a Respawn pintou todos eles "com toques vermelho carmesim e dourado". Visuais populares como Wraith Void Prowler e Bloodhound Wise Warrior receberam uma nova cara e ficarão disponíveis na Loja de Itens — com desconto se você tiver materiais de criação suficientes. A Respawn reduzirá pela metade o custo de criação dos visuais de coleção para ficar mais fácil conseguir a recompensa do evento — que, desta vez, é uma das grandes.

O grande prêmio por completar a Coleção de Aniversário é de 150 fragmentos de herança, o que é suficiente para adquirir uma herança à sua escolha. O desconto no material de criação e os pacotes do evento podem fazer com que seja mais fácil conseguir a herança que você busca há tanto tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 04 de fevereiro.