A 8ª temporada dE Apex Legends apresenta uma Gold Magazine que pode recarregar automaticamente as armas

A oitava temporada de Apex Legends está a caminho e contará com uma adição surpresa: Gold Magazines, um acessório que recarrega automaticamente as armas armazenadas. A descrição do trailer de jogo da oitava temporada revelou a existência do próximo acessório que deve estrear quando a próxima temporada for lançada em 2 de fevereiro.

No entanto, ainda não há muitas informações disponíveis sobre a Gold Magazine. A página oficial da oitava temporada não menciona o acessório e o único reconhecimento disso até agora está na descrição do YouTube para o trailer do jogo. “Fique atento às Gold Magazines, capazes de recarregar automaticamente armas no coldre”, diz ele.

A Respawn provavelmente compartilhará mais detalhes sobre a Gold Magazine em breve, possivelmente atualizando a página da oitava temporada para incluí-la. Com base nas informações escassas que temos sobre isso, no entanto, pode ser uma virada de jogo. dependendo de como funciona.

A descrição diz que ele recarregaria automaticamente as armas armazenadas, mas as especificações de sua função ainda não estão claras. Os cartuchos de armas geralmente são baseados em tipos de munição (uma arma de energia exigiria um cartucho de energia estendida que não pode ser anexado a fuzis, por exemplo). Não está claro quais tipos de armas podem usar o novo acessório. Os jogadores podem ter que vasculhar a arena em busca de uma Gold Magazine que corresponda ao seu tipo de munição, se é que existe.

O novo acessório pode ser útil em tiroteios e permitir que os jogadores mantenham fogo prolongado sem ter que perder tempo recarregando ou reposicionando atrás de cobertura para recarregar. Poderia funcionar de forma semelhante ao bônus de arma Holster de carregamento automático de Destiny 2, que recarrega a arma após um curto período de tempo.

O novo acessório pode ser potencialmente letal em uma Devotion LMG. Isso anularia o longo tempo de recarga da arma e permitiria aos jogadores disparar uma chuva de balas graças ao seu tamanho de carregador. Esse cenário, no entanto, depende de a Gold Magazine ser compatível com a arma.

As possibilidades para a nova Gold Magazine também dependem de atualizações de balanceamento futuras e mudanças de lançamento de armas quando a oitava temporada chegar. Algumas armas podem se tornar itens descartáveis, enquanto outras retornam aos espólios do chão.

Ainda há muita incerteza em torno da Gold Magazine e seu funcionamento, mas a Respawn poderia compartilhar mais informações em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 25 de janeiro.