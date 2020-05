A 5ª temporada de Apex Legends chegou

A quinta temporada de Apex Legends chegou aos servidores hoje e trouxe mudanças significativas para o battle royale. A Respawn apresentou a Loba aos fãs, explodiu a Cidade das Caveiras e o Cúpula do Trovão e adicionou uma missão que dura uma temporada, uma dica do que está por vir na quinta temporada, intitulada Sorte Grande.

A última lenda, Loba, descreve-se como a melhor ladra das Terras Ermas. E com base em suas habilidades e ferramentas, ela provavelmente reinará por um longo tempo. Seu kit lhe permite se teletransportar e rapidamente teletransportar itens próximos para seu inventário, incluindo caixas de morte. Isso faz dela um ativo valioso para qualquer equipe, especialmente nos estágios iniciais de uma partida.

Seu bracelete de transpulsão oferece uma alta mobilidade. Jogando o dispositivo, ela pode se teletransportar para o local, um truque útil que pode ser usado para engajar, escapar ou alcançar lugares difíceis. Sua passiva, De Olho na Qualidade, permite que ela veja o contorno de itens épicos e lendários através das paredes, dando-lhe um boa ideia de onde explorar.

A suprema de Loba, a Butique do Mercado Negro, mostra a lenda fincando sua bengala exclusiva no chão para teletransportar itens próximos, criando um contêiner utilizável com o equipamento na área. Cada lenda pode levar até dois itens da loja, mas tenha cuidado ao usá-la. Todos os personagens, amigos ou inimigos, podem interagir com a butique, então os jogadores de Loba devem se lembrar de desligá-la depois que terminarem.

O Desfiladeiro do Rei foi o primeiro mapa de Apex, mas isso não significa que ele não precisou de uma revisão. A incursão de Loba em uma instalação da Hammond Robotics explodiu a Cidade Caveira e a Cúpula do Trovão em pedacinhos, criando uma área totalmente nova. A arena também recebeu um punhado de novos pontos de interesse espalhados por ela, incluindo Torres de Carga, grandes torres que carregam supremas. Os dispositivos recarregarão totalmente as supremas de lendas nas proximidades, muito útil para obter uma vantagem ao avançar. Embora todos os personagens se beneficiem de uma suprema cheia, recarregar instantaneamente a Butique do Mercado Negro de Loba pode fornecer aos jogadores bastante pilhagem para iniciar uma partida.

A Sorte Grande também trouxe a primeira missão de Apex, chamada “Fantasma Despedaçado”. Durante a missão da temporada, os jogadores terão que recuperar nove partes de um artefato misterioso. Para desbloquear cada caçada, os jogadores devem encontrar Caixas de Tesouro espalhadas pelas arenas dos Jogos Apex, que também podem render outros itens, como Metais de Criação. O Fantasma Despedaçado coloca os jogadores em pequenas incursões no Desfiladeiro do Rei à Noite para recuperar cada peça do artefato, mas elas são guardadas por Prowlers, os ferozes predadores nas Provações de Bloodhound que são da franquia Titanfall.

A Sorte Grande começou ontem depois que a Respawn atrasou seu lançamento em uma semana. As temporadas de Apex geralmente duram cerca de três meses, com exceção da terceira temporada, Meltdown, que teve sua duração estendida.

