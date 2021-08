A 10ª temporada de Apex Legends, Revelação, está ativa

Preparem-se, fãs de Apex Legends. A Revelação já está ativa.

A 10ª temporada do Battle Royale começa com a nova lenda Seer, a introdução da destrutiva Metralhadora Leve Rampage, um novo Passe de Batalha e várias mudanças de balanceamento. E os fãs de Arenas podem finalmente ficar suados com um novo sistema de classificação estreando hoje, junto com ajustes de preço de armas e ajustes de Lendas.

It's show time. 🦋



Apex Legends: Emergence is now live across all platforms! pic.twitter.com/vCE0KAytFi — Apex Legends (@PlayApex) August 3, 2021

Seer se forma nas Arenas para os Apex Games in Revelação, juntando-se às lendas no campo de batalha. O rastreador traz algumas novas mecânicas, incluindo um sensor de batimento cardíaco, uma interrupção e uma esfera que detecta inimigos se movendo rapidamente dentro de seu raio.

A Rampage possui muito poder de fogo, mas tem uma cadência de tiro mais lenta do que outras metralhadoras do jogo. Mas com o Spitfire agora na Cápsula de Suprimentos, junto com o Alternador, os jogadores terão muito tempo para experimentar a nova arma.

Quanto às mudanças de balanceamento, Fuse, Horizon, Revenant e Caustic chamaram a atenção da Respawn. A Suprema de Fuse agora revelará inimigos pegos dentro do anel de fogo, enquanto a duração de sua Bomba de Fragmentação está aumentando em 100 por cento. Horizon agora se moverá um pouco mais rápido enquanto usa Elevador Gravitacional e o Totem da Morte de Revenant dará aos inimigos uma dica visual e de áudio quando estiver perto do fim. E a Armadilha de Gás Nox de Caustic está recebendo um pouco de amor, com seus danos de gás agora aumentando em um a cada dois segundos, começando com cinco de dano. Suas recargas da habilidade tática e Suprema também estão sendo reduzidos.

Para as notas completas da atualização, os fãs podem visitar o site do Apex.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de agosto.